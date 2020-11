Ghislain HUYGHE

Comptable, Assistant Comptable



Curieux, méthodique, rigoureux et persévérant, je recherche un complément d'activité et je souhaiterai rejoindre le service comptable d'une entreprise, d'une association au sein duquel je saurais être force d'exécution et atteindre les objectifs fixés.

Mes compétences : Enregistrer les pièces comptables, saisir les chiffres d'affaires, les relevés bancaires, déclarer la Tva, Tvs, Taxe audiovisuelle public, effectuer les rapprochements bancaires, préparer les bulletins de salaire, facturer les loyers, les frais mixtes généraux, mise en place et suivi des tableaux de bord mensuels, des comptes d'exploitations.

Logiciel Apinégoce, Sage

Logicile Isacompta

Logiciel Pack Office