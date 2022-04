Gil-Mari GUÉRIN

Depuis mes 18ans, j'ai toujours cherché à enrichir mes compétences professionnelles tout en satisfaisant ma curiosité sur le monde de l'entreprise. J'ai à présent choisi d'orienter mon parcours vers le monde des NTIC car c'est un domaine riche et dynamique, ou rien n'est figé et les limites toujours dépassées.



Ingénieur commercial en SSII depuis Avril 2011, j'accompagne à présent les grands groupes d'infogérance dans leur démarche de recrutement en régie. Je n'interviens pas seulement dans une démarche commerciale mais j'ai également un rôle de chasseur de tête, de suivi de la relation client ainsi que du management des équipes opérationnelles. Métier souvent méconnu, le poste d'Ingénieur Commercial revêt de nombreuses missions et permet d'aborder des profils, des environnements de travail divers qui permettent au quotidien d'améliorer ses connaissances et d'enrichir son réseau.



Auparavant, mes expériences dans le commerce et l’animation m’ont apporté un excellent sens du relationnel et de l’écoute pour savoir répondre aux besoins exprimés. J’ai dû, au cours de ces missions, faire preuve d’adaptation, de réactivité et de rigueur. Mes expériences au sein du service Marketing Opérationnel Produit et à l’Administration des ventes d’Yves Rocher France m’ont fait découvrir les différentes facettes d’un grand groupe industriel. Mes missions d’étude des stratégies commerciales et de coordinateur multi-canal m’ont permis de développer mon esprit d’analyse et de synthèse, d’appréhender la connaissance des produits, la stratégie commerciale, le suivi de la relation client ou encore la qualité de service. Ces multiples missions m’ont ainsi permis d’approfondir mes compétences en communication interne et externe.



Mes compétences :

Marketing Opérationnel

Nouvelles Technologies

Sport

Cosmétiques

SSII

Commercial

NTIC

Microsoft Windows

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Business Objects

Accès