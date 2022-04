Gil MASSON

Au début de ma retraite, en 2007, j'ai fait marcher les gens dans une optique Réseau-Échange .

Je continue cette activité, mais plus à titre de loisirs.

Depuis l'année scolaire 2008-2009, je m'efforce de faire partager à des lycéens et à des lycéennes, autour de chez moi, à Ville d'Avray, ma passion pour les Maths, la logique et le raisonnement.

Après les mollets, les neurones....et ça marche !



Mes compétences :

Aviron

Course à pied

MES

Natation

Paysages

Randonnées

Retraite

Sports

Voile