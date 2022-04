Gil MENDES DA SILVA

J'assure la maintenance des groupes de climatisation des matériels ferroviair ratp(tram,rer,métro) les revisions préventives,les dépannages je suis le support et le référent technique d'une équipe de 9 personnes.

j'assure le maintien des polycompétences de l'équipe,organise les formations

je crée et je développe des projets d'amélioration pour mes clients j'aime travailler en collaboration avec eux afin de répondre au mieux à leurs exigences.

je conseil les bureaux d'étude pour les planifications des gammes de maintenances et des nouveaux produits de climatisation

j'ai de fortes connaissances en energie renouvelable et en écologie

je réalise de nombreux bancs d'essais pour différentes applications



