Alain FIAFFÉ

Bonjour,



Je suis actuellement en recherche d'emploi sur des postes d'assistant services généraux ou responsable de site. Les divers emplois que j’ai occupés depuis 1986 m’ont donné une expérience riche et diversifiée dans des différents domaines d’activités.



J’ai pu y apporter la preuve d’une certaine rapidité d’adaptation aux besoins particuliers de chaque entreprise.



Adaptabilité, esprit d’équipe, organisation et rigueur sont quelques-uns des atouts qui pourraient répondre à vos exigences.



Mes compétences, acquises dans les sociétés avec lesquelles j’ai eu le plaisir de collaborer, sont autant de points positifs que je me propose de mettre à votre service