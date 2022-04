Gil MICHEL

J'ai 53 ans et j'ai effectué 30 années au sein de l'armée de terre comme technicien en électronique de 1981 à 2011.

je suis actuellement conducteur accompagnateur pour les enfants polyhandicapés en poste à temps partiel et je recherche un poste de technicien respiratoire ou de livreur d'oxygène à temps plein ou partiel.



Mes compétences :

Gestion de supports d’intervention et d’activité

Travail en autonomie et en indépendance

-Bonne capacité à réagir face aux imprévus

-Mise en pratique de l’AFPS ou PSC1

Sens de la responsabilité et de la discrétion