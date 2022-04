Gil PONTONNIER

Spécialisé dans la traçabilité, dans son ensemble, nous vous proposons pour l'application de toutes traçabilité, différentes technolgies par : étiquettage, jet d'encre, Jet Dévié, Tête HP, THR (Trés Haute Résolution) et THR séchage UV, D.o.d., Laser, micro percution...

Ce qui nous permet de répondre à toutes les demandes et de pouvoir apposer tous types de traçabilité sur vos emballages primaires ou secondaires, Texte, code à barres, date, DLUO, Datamatrix...sur tous supports, poreux ou non poreux, cartons glacés, cartons vernis, verre, metaux....

Nh'hésitez à nous contacter ou a visiter nos sites http://www.itm-etudes.fr/

ou http://www.matthews.fr





Mes compétences :

Traçabilité

Laser

Marquage jet d'encre

Impression et pose d'étiquettes

code barres 2D