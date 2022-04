Gil ROUSSEL

Enregistré auprès de la Préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur en tant que Prestataire de Formation conformément aux dispositions de l’article R.6351-6 du code du travail sous le numéro: 93 83 04897 83.

Notre centre de formation CFI-Group et l'aboutissement de 30 années passées dans la sécurité , tant en métropole que sur l'étranger.

Les points fort de CFI-Group sont la qualité de nos intervenants, formateurs, consultants et partenaires, nous sommes à 100% disponibles pour répondre à toutes vos attentes et questions diverses.

Nos objectifs, renforcer les compétences ainsi que les performances, développer le savoir dans le cadre d'une formation opérationnelle.



Rendez vous sur notre site internet:









Mes compétences :

Bodyguard

Close Protection

Garde du corps

Microsoft Money

Military