Gil ROUSSELOT

Je propose mon expérience de manager, mes savoirs juridiques, mon savoir-faire dans les relations sociales, mon expertise dans la conduite du changement, mes qualités relationnelles pour toute entreprise qui a besoin d'une intervention en ressources humaines :

- développement RH : Business Plan, GPEC, recrutement externe et mobilité interne, formation

- RSE : politique salariale, QVT, parties prenantes, développement durable

- conduite du changement, gestion de crise

- animation des IRP : élection CSE, réunions, négociations collectives

- juridique : loi, conventions collectives, règlements, normes



Mes compétences :

Bureautique

PAO et systèmes de productions multimédia

Gestion de projet

Management

Organisation et stratégie

Gestion des ressources humaines

Internet

Relations interpersonnelles

Webmaster

Ressources humaines

Gestion

Analyse stratégique

Conduite du changement

Conduite de projets

Organisation

Informatique