Marie FILIPIC

« La transversalité c'est créer des passerelles entre les services, les acteurs, où la mutualisation des compétences prend tout son sens, dans un objectif commun… »



COMMERCIAL :

- Gestion des grands comptes

- Négociation de partenariat

- Animation de réunions de conviction

et conduite de débats

- Chargée des relations ( hospitalières, prescripteurs ville, dans l'immobilier : promoteurs, notaires, experts comptables , prescripteurs : gestion de patrimoine, agents immobiliers ...)

GESTION :

- Mise en place, suivi et contrôle de l’activité :

élaboration d’un prévisionnel et analyse des résultats

- Reporting d’activité et veille concurrentielle

- Négociation du budget relation publique et analyse des impacts commerciaux

MANAGEMENT :

- Analyse des résultats sectoriels et stratégie de

développement commercial

- Formation aux techniques de vente

et coaching ciblé des commerciaux

COMMUNICATION

- Mise en place de stratégies de communication: analyse des besoins, traitement des objections, arbre décisionnel ( carte d'identité décisionnelle de l'interlocuteur ), reporting clé pour préparation des prochaines négociations.



Mes compétences :

Autonomie

Négociation commerciale

Créativité

Communication

Analyse des besoins

Transversalité

Santé

Immobilier