Gil SAUVAGEAU

A l'issue de 5 ans d'études universitaires en biochimie puis biophysique, j'ai enseigné, en anglais, l'anatomie et la physiologie humaines à l'école de médecine du "Salmaniya medical complex" de l'Emirat de Bahrein (Coopération VSNA).

De retour en France, mes responsabilités de Cadre du secteur industriel privé se sont exercées en Production, dans les domaines de la Qualité et de l'Environnement puis dans la mise en oeuvre des principes Lean Manufacturing. Mon évolution s'est répartie dans des groupes multinationaux canadien, suédois et anglais ainsi que dans des structures nationales.

Mes activités initialement centrées sur un site, et jusqu'à trois, ont largement dépassé les limites des usines à travers de nombreuses interactions nationales et internationales avec les fournisseurs, les clients et les services supports de l'entreprise.

Mes principales expèriences se situent dans le domaine du packaging des parfums et cosmétiques ainsi que dans la mise en oeuvre des principes Lean. Sur ce dernier point, j'ai particulièrement travaillé sur les dimensions humaine et holistique de la démarche.

J'aime les voyages, je suis breveté pilote privé avion et je possède le permis côtier bateau.



Mes compétences :

Lean

Qualité

Production

Cosmétiques

Chimie

Environnement

Management transversal