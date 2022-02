Gilbert BENOIT

Fondateur ou cofondateur de plusieurs entreprises, spécialiste de l'édition de logiciels d'architecture complexe, à l'origine du dépôt de plusieurs brevets concernant des procédés mis en oeuvre par logiciels.



Co-organisateur de l'Agile Tour Montpellier jusqu'en 2016.



"Coach Lean/Agilité" intervenant au carrefour de plusieurs disciplines :



Organisation en mode Lean :

- Accompagnement du changement.

- Organisation ou réorganisation des processus (VSM…).

- Amélioration continue, gestion des aléas, animation à intervalles courts…



Organisation des SI et édition de logiciels en mode Lean/Agile :

- Organisation d'équipes de développement en mode agile (LSD, Kanban, Scrum...).

- Assistance à la définition fonctionnelle.

- Assistance à la définition d'architectures.



Gestion de l'innovation (cf. Venture Patents) :

- Formalisation et positionnement de l'offre produit.

- Évaluation du potentiel d'innovation brevetable.

- Accompagnement de projets d'innovation spécifiques.

- Rédaction de mémorandum préalable au dépôt ou pour la valorisation d'un brevet existant.





Spécialités :



- Conseil, coaching Lean management et Agilité dans les services, les SI et le développement logiciels (LSD, Kanban, Scrum...)

- Architecture fonctionnelle et logicielle,

- Gestion de l'innovation...



Je suis par ailleurs actif dans le domaine de la promotion de spectacles de chansons françaises.



Mes compétences :

Coaching Lean/Agilité

Lean

Conseil

Scrum

Kanban

Gestion du changement

Coaching

Innovation

Amélioration continue