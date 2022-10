Gilbert CAO

Passionné d'informatique depuis 2001, les logiciels libres et la culture des systèmes Linux et *BSD ont très largement contribué à mon niveau de compétence technique.



L'expérience professionnelle m'a ensuite beaucoup apporté sur les intérêts premier du métier de l'informatique. Et avoir une approche métier de ce que l' IT fournit aux clients et utilisateurs finaux.



L'efficacité et la proactivité : des qualités essentielles pour moi dans la communication et l'organisation inter-entreprise et en société.



Mes compétences :

Java

Perl

C / C++

MySQL

SQL Server

PostgreSQL

Microsoft .NET C#

GNU/Linux

Design Patterns

FreeBSD / OpenBSD

Réseau IP

Technologie Web

Firewall Packet Filter

Symfony 1.4

Microsoft Foundation Classes

PHP

Reverse engineering

VMware ESXi

Reverse proxy Varnish Cache

Load Balancer ServerIron

VPN IPSEC

Messagerie Internet

Reverse proxy / Load Balancer HAProxy

Nagios

Cacti

ITIL

SSL

LoadRunner