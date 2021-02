Sébastien MEROUR

Passionné par le web et les nouvelles technologies depuis plus de 20 ans, j'ai acquis au fil des années de nombreuses compétences sur la création et la maintenance des sites web.



Toujours à l'affût des nouveautés du monde digital, j'aime apprendre de nouvelles choses et les mettre à profit au travail, et apporter ainsi une véritable valeur ajoutée aux projets des entreprises.



Mes compétences :

MySQL

Joomla

Redmine

Hébergement de sites web

FTP

Domain Name Server Protocol

Amadeus CRS

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Photoshop CC

Sales Force

HTML 5

CSS 3

Atom

Font Awesome

Bootstrap

Google Fonts

Wordpress

JavaScript

PHP