Olivier LACOMBE

En 1998, il entre à l’Atelier de Sèvres - Paris - pour une année de préparation artistique. En 2000, il est embauché comme webdesigner dans une webagency des Ulis (91). L‘année d’après, il devient Assistant du directeur Artistique de Travelprice.



Il intervient alors sur l’intégration de la cartographie Maporama et participe à l’intégration de la première version du site de voyages-sncf.com en marque blanche.



Après la création d’une plate-forme communautaire en 2002, il fonde Subvitamine(tm).



En 2004, il rencontre le Groupe Marmara. Le bureau créatif alors en pleine réflexion en pleine réflexion. Les projets de refonte du portail des Tours Opérateurs, de l’extranet de Marmara, du site de la marque Blue Lagoon, de Donatello affute sa création.



Avec la création de Subvitamine(tm), il développe des programmes pour gérer l’information et son identité visuelle.



L’appel des relations entre l’homme et le programme, la machine devient pour lui un terrain de recherche privilégié. En 2006, avec Frédéric Boucher – développeur PHP/MYSQL – la plate-forme Merch® : une interface simple et centralisée pour gérer votre site et son information.



Fin 2008, il avait cumulé plus de 150 projets, soit plus de 22 000 heures de conseil, de maquettage, de réalisation et de documentation.



Mes compétences :

Art

Culture

Design

E Tourisme

Ergonomie

Esthetique

Graphisme

IHM

Internet

Microsoft CRM

Photo

Photographie

Tourisme

Voyage