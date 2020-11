Bonjour je suis Gildas LE FUR,



Voici mes compétences



- L'assistance technique et administative des systèmes et réseaux

- la fomation aux utilisateurs

- la maintenance informatique mono et multi postes



Je suis méthodique rigoureux et j'ai le sens du service client.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Réseaux LAN/WAN

Deploiement de systemes d'informations

Linux " ubuntu

Maintenance

Internet

Microsoft Windows Server

Windows NT 4.0 à 10.0

VoIP

UNIX

Microsoft Office

Administratif

Gestion