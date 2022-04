Brunel VILLAREAL

Maitrise Tourisme), Maitrise en droit ( Lille 2) après un debut de carrière dans l assurance PFA, GMF, Factory Mutual, L immobilier( Groupe Arcade)et le Tourisme AVIP international( Pilotage séminaires et congrés) orienté vers la prestation de services ( SESE parc des princes, BVA;SOFRES) et B2S successivement en relation clientèle, avec prédominance Qualité en Coordination Sites distants puis rattaché sur Le Mans en Co pilotage NF345 et suivi LRS)jusqu'à octobre 2010

Aujourd'hui consultant en organisation, conseils de gestion j'évolue sur le créneau des TPE et PME en solutions..



Centres d'intérets

Actif dans le secteur Associatif

Je participe à des opérations de soutien aux enfants malades hospitalisés