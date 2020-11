Gilles AUBERT

OUVERT A TOUTES OPPORTUNITES PROFESSIONNELLE.



Créateur-Entrepreneur personnel, Animateur de Réseau en multi-sites.

Gestionnaire de Centres de profits, Formateur-Accompagnateur

...telles sont mes capacités issues de mon Expérience professionnelle



En effet, ma double expérience, dans le secteur de la restauration commerciale et collective en réseau multi-sites m’ont permis d’acquérir une forte compétence en Formation-Animation-Management pour des équipes opérationnelles.



La création de mon entreprise et l'ensemble des paramêtres liés à cette création m'ont permis de confirmé mon sens de l'entreprise.



C’est pour cela que je souhaite mettre à votre service l’ensemble de mes compétences dans la gestion et l’animation d’un réseau. Mon ambition étant de vous apporter une réelle Contribution économique et une Valeur ajoutée à votre Entreprise tout en ayant une parfaite Compréhension des collaborateurs Opérationnels.



Mes compétences :

Directeur régional

Recherche

restauration

Ténacité