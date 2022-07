Gilles BOURCIER

Après une carrière significative dans l'industrie et la gestion de crises majeures, j'ai le goût pour transmettre.

Avec l'appui d'un diagnostic 360° de votre TPE qui est offert, je vous propose de définir ensemble les voies de progrès et les objectifs à atteindre.



Avec la confiance mutuelle comme incontournable, je propose un contrat de résultat gagnant / gagnant basé sur votre besoin exprimé.



Mes principaux champs d'intervention sont :

- Pilotage du résultat d'exploitation (support avec outils HENRRI)

-Amélioration continue & productivité (support avec outils METAPLAN, KAIZEN, Six Sigma)

-Conduite du changement & Transition

-Management.



Vous êtes curieux ? N'hésitez pas à prendre contact !