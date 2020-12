Gilles CARLE

Conception, organisation, coordination, pilotage et suivi d’opérations événementielles et artistiques

Organisation logistique de déplacements à l’étranger : repérages, carnets ATA, feuille de route,

Budgétisation, suivi des devis, des dépenses et plans de trésorerie,

Etablissement des plannings, organisation logistique et technique

Choix et coordination des différents intervenants : prestataires, techniciens, logisticiens,

Recrutement, management des équipes techniques

Gestion des relations avec l’accueil, les relations publiques

Développement et rédaction d’outils organisationnels

Recherches de partenaires et fournisseurs

Maîtrise d’ouvrage pour la création d’un incubateur d’entreprises

Gestion technique d’équipements de plus de 39 000 m2