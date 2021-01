Emilie POISSON

Régisseur d'exposition, coordination et monteur à Paris et en province ; Je travaille aussi bien seule qu'en équipe (gestion, organisation , coordination avec l’équipe interne, commissaires, artiste) mais également graphiste, photographe, dessinatrice, vidéaste... Aussi à l'aise dans une équipe en sueur dans le rythme intense de préparatif de festival ou à quelques heures du vernissage qu'en préparation ou installée devant mon ordinateur (mac) pour une scénographie, un flyer, un tableau de prépa.

A l'écoute, j'aime transmettre les informations au sein d'une équipe, avec les partenaires institutionnels, les acteurs qui sont parti prenante du projet, mon objectif : que tout le monde soit content, un rendu optimal ,une mise en œuvre efficace, du travail bien fait dans une ambiance conviviale.

Des études d'architecture intérieure et le photographie à l'ENSP d'Arles, un experience riche et variées en construction de décors théâtre, architecture, coordination de projets, montage et régie depuis plus de dix ans m'ont donné une experience et une polyvalence pour faire face aux situations diverses.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Culture

Microsoft Word

Adobe InDesign

Microsoft Excel

Dessin

Direction artistique

Scénographie

Photographie

Montage vidéo

Montage