Gilles CASTAGNET

Manager Senior avec 20 ans d'expérience dans les différents domaines de la gestion d'entreprise et plus particulièrement dans le contrôle de gestion, le développement et le déploiement de systèmes d'informations. J'ai déployé mes compétence dans différentes tailles d'entreprise allant de la TPE au groupe (Jardiland).



Mes compétences :

CONTRÔLE de GESTION

DEVELOPPEMENT de SYSTEMES d'INFORMATIONS

CONDUITE PROCESSUS BUDGETAIRE

GESTION FINANCIERE (TRESORERIE)

GESTION du PERSONNEL

GESTION des ACHATS

MANAGEMENT

STRUCTURATION, GESTION DE PROJETS

SAP

Restitution

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Audit

Adobe Acrobat

Systèmes d'Informations Géographiques