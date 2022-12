DRH du Groupe BERNARD



Périmètre : 2500 collaborateurs, 1,4 Md E de CA, 115 concessions et agences



DIRECTEUR GENERAL de la Branche Diversification du Groupe



5 activités : 1er franchisé Hertz en France, Vente aux Enchères de véhicules automobiles et industriels, Franchise VO multimarques, Vente et location de véhicules aux collectives locales, call center interne



