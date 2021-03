Gilles GUILLAUME

->Management humain, technique et financier



Diriger, accompagner, motiver une équipe (culture résultat)

Respecter, faire respecter, renforcer la sécurité

Piloter les projets techniques et organisationnels

Conduire le lean management (5S,5M,SMED,QRQC,TPM,...)

Définir et maîtriser un budget (1.2 à 1.5 mio/an)

Contribuer à la performance opérationnelle

Coordonner moyens techniques et ressources humaines

Analyser et définir les plans d'actions

Définir et suivre les KPI (atteinte objectifs)

Garantir les objectifs, le reporting, les plannings

Mesurer l'efficience et les résultats

Définir et réaliser les investissements





->Supports techniques



Réaliser des plans/procédures techniques

Rédiger des cahiers des charges

Assister les réglages machines





->Fiabilisation et amélioration



Accroître la production/productivité

Rechercher la cause racine pour éradiquer les défaillances

Assurer la maintenance curative, préventive

Élargir les gammes de production

Promouvoir un axe d'amélioration continue

Augmenter la performance sécurité

Référent tours aéroréfrigérantes (TAR)

Standardiser les outillages et les équipements

Maintenir/optimiser/développer l'outil de production

Garantir les contrôles réglementaires usine et leurs actions





->Soft skills



Capacité à s'organiser, prioriser les tâches

Capacité d'adaptation et autonomie

Sens des responsabilités et travail en équipe

Respect des règles et capacité d'initiative