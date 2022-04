Gilles L'HEUREUX

Après avoir passé plus de 25 ans au service d'entreprises dans le distribution spécialisée, je me reconverti et me lance dans la création d'une structure indépendante et vous propose mes services en tant que consultant dans le domaine fabuleux de la statégie d'entreprise et de la compréhension du client.

Mon parcours professionnel m'a permis de travailler de façon autonome et m'a permis du coup, de bien maîtriser les domaines de la gestion financière, de la gestion humaine et de la gestion de projet. Du coup j'ai acquis une expérience riche dans le monde la distribution et de la mise en place de projet. J'aimerais partager avec vous ses expériences pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité.

Ceci m'emmène à accompagner les dirigeants d'entreprise tout au long de la mise en place du plan stratégique défini. Je vais même jusqu'à vous proposer un plan de formation pour vos équipes dans le but d'optimiser les résultats de la nouvelle stratégie mise en place.

Dans un tout autre ordre d'idée,je fais des études de consommateurs "non fidèles" et des études "client mystère". L'étude portant sur le consommateur non fidèle nous permet de connaître les réelles raisons de ses refus d'achat chez vous et surtout d'identifier les valeurs qui feraient changer le client d'opinion sur votre entreprise et qui assurera sa reconquête. Car si l'analyse est essentielle dans ce domaine, les propositions et les stratégies découlant des résultats, sont toutes aussi importantes. C'est sans doute cette partie qui est la plus importante pour les PME qui n'ont pas de structures adaptées à cette compétence. C'est ce que je m'emploirai à vos donner; des axes de progrès, des actions à mener, autour d'une stratégie que vous aurez définie.

Quand au client mystère, c'est une étude sur le terrain pour comparer les résultats de vos "équipes avec ceux imaginés. Encore une fois cette étude tant à démontrer que ce qu'on imagine est souvent assez différent de ce qui se passe réellement sur le terrain. Ceci permet donc de réguler les propos des équipes face aux clients et de revenir aux objectifs initiaux, avant qu'une dérive trop importante aie eue lieu. Il est moins onéreux de conserver un client, que d'en faire venir un nouveau.



Je demeure disponible pour discuter de ces méthodes avec vous avant de se pencher sur une proposition concrète.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions que vous souhaiteriez aborder.



Gilles L'HEUREUX



06 11 87 63 55



Mes compétences :

Accompagnement

Business

Business plan

Coaching

Formation

Satisfaction client

Stratégie