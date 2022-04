Gilles LOZON

De formation BTS comptabilité, j'ai consolidé en 25ans d'expérience des compétences techniques en comptabilité, audit et consolidation.



Au-delà de ces compétences techniques, mes expériences professionnelles m'ont amené à développer rigueur, autonomie et organisation sur la gestion de tâches opérationnelles afférentes à mes postes ; mais aussi, à structurer des démarches d'analyse et mise en place de process pour améliorer les performances et la compétitivité des sociétés au sein desquelles j’ai exercé différentes fonctions.