Didier LEZMI

Directeur administratif et financier

Compétences développées : Comptabilité /fiscalité/consolidation ( Normes IFRS)/contrôle de gestion/Métier de la franchise

Principales réalisations :

- Participation à la due diligence de la cession du groupe Quick et Planet Sushi

- Montage LBO : financement, restructuration fiscale et juridique, réévaluations des actifs immobilisés consolidés suite à l’affectation du Goodwill

- Cession d'actifs

- Réduction des délais de clôture de J+8 à J+3





Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Distribution

fiscalité

Franchise

IFRS

Normes IFRS

restauration

Restauration rapide