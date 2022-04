Bonjour à tous;



J'ai trois passions dans la vie.La vente,les relations humaines et les voyages.

De formation supérieure technique de base, je me suis naturellement dirige vers la vente de produits et d'equipements industriels et je bénéficie aujourd'hui d'une solide experience en gestion de centre de profit et de management (direct et indirect ) de forces de ventes ( nationales et internationales) .

Le transfert et le dosage de fluides industriels ainsi que la transmission de puissance mécanique sont mes domaines de prédilection.Si vous avez des besoins dans mes domaines de compétence n'hésitez pas à me contacter.

Bien Cordialement.

Gilles Maggiore.



Mes compétences :

Management commercial

Business development

Key Account Manager KAM

Fluid mechanics

Power transmission

Profit Center global management

Langues vivantes