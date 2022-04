Gilles MALEPLATE

Bonjour



Concevoir - j’ai bâti mon expérience auprès de grands acteurs de la Finance en m’appuyant sur des compétences techniques puis fonctionnelles pour concevoir et construire avec mes interlocuteurs et clients des solutions opérationnelles adaptées à leurs objectifs. Le SI pour et avec les utilsateurs.



Bâtir - mon parcours m’a permis de concrétiser de nombreux projets (délais, budget, périmètre) tant sur les activités propres à la finance et aux marchés financiers (FtB, STP, CAD, VAR...) que la prise en charge des projets « corporate » (internet, comptabilité, contrôle de gestion, juridique...) avec pour méthode un engagement sur les résultats.



Faciliter - fort de ma compréhension des processus Métier, professionnel de l’informatique et de la conduite de projet, mon rôle consiste à bâtir avec et pour mes « Clients » des solutions efficientes tout en garantissant la consistance, la robustesse et l’évolutivité du Système d’Information (architecture fonctionnelle, méthodologie projet).



Mes compétences :

AMOA

Architecture

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Banque

Banque Privée

DSI

Gestion d'actifs

Gouvernance

MOA

MOA & AMOA

PMO