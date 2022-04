Constructeur marques propres: QPS et IIsonic.

Périphériques informatiques.

TV et moniteurs PC en MDD.

Grande distribution spécialistes et alimentaires



Mes compétences :

Direction générale

Direction Commerciale et d'entreprise

Fédérateur. Réussite des projets et des missi

GMS

Vente

Grande distribution

OEM

Merchandising

budgets

Publicité et Promotion des Ventes

Relations Presse

Notoriété marque

BACK OFFICE