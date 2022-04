Gilles MARCOUT

Ingénieur EFPG, je dispose d'une expérience de 15 ans dans les Industries Graphiques qui me permet de connaître en détail les techniques d'impression et de façonnage.



Maury est le premier imprimeur français sur le marché de la rotative offset. Les usines de Malesherbes et Manchecourt emploient 1000 personnes et sont les plus importantes du groupe Maury.

Les produits fabriqués sont les magazines (50 hebdomadaires et 120 mensuels), les livres, les catalogues et les imprimés publicitaires. Le parc machines est composé de 19 rotatives, 14 lignes d’encartage, 5 lignes de dos carré et 9 lignes de routage.



Mes compétences :

Façonnage

Impression offset

Ingénieur

Planning

Presse

Presse magazine

Production