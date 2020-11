Cédric DROMEL

Après une carrière de consultant puis de manager dans les systèmes d'information autour des problématiques ERP et décisionnel, j'ai souhaité intégrer prendre une PME innovante et prendre en charge ses systèmes d'information et son organisation.



Son évolution et mon implication m'ont amené à élargir le champs de mes prérogatives en prenant en occupant la fonction de DAF puis DGA pour finalement occuper aujourd'hui le poste de Directeur Général, et mettre ainsi au service de l'entreprise mes compétences traversales, en restant pour cela très opérationnel.



Mes compétences :

Imprimerie

SAGE

PGI

ORACLE

ERP

Planning

COGNOS

finances

ressources humaines

gestion

sauvegarde judiciaire

mandat ad hoc

restructuration

contrôle de gestion

lean manufacturing

textile intelligent

cosmétique

systèmes d'information

sharepoint

solin

sql