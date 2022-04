Gilles MARÉCHAL

Mise en place de deux nouveaux outils de gestion de production, standardisation des modes de tri et de collecte afin d'assurer l'homogénéité des centres de services.



Création d'indicateurs permettant le management et la gestion des sites de production. J'interviens également dans le cadre de formation au niveau opérationnel dans toute la région Nord-Est de la France.



¢ Le suivi du déploiement du standards Tri Valo & standards DI

¢ La mise en place d'outils - PDA,

¢ Le suivi des indicateurs de performance

¢ Audits des centres de tri de la région Nord-Est et réalisations des plans d'actions qui en découlent



Mes compétences :

Microsoft Excel

Gestion de la qualité

Organisation

Logistique industrielle

Comptabilité

Gestion de projet

SolidWorks

5S

Prelude

Lean management

Certication PRAP

AutoCAD

TPM