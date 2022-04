Gilles MARÉCHAL

Pour préserver la jolie petite planète qu'il nous reste tout profitant des joies de la vie, quoi de mieux qu'une alimentation locale, saine, goûteuse, issue des soins de vrais paysans... J'ai décidé d'en faire mon métier en lançant le cabinet "territoires et alimentation". J'y propose des prestations d'expertise, d'études et recherches, de formation, d'animation de groupes pour la construction de stratégies alimentaires territoriales.

Mon expérience me permet aussi d'accompagner votre démarche pour que votre belle idée prospère en trouvant les financements nécessaires, dans les champs du développement local, de l'agriculture, de l'économie, des relations européennes et internationales.

Dans le secteur public et le monde associatif, j'ai occupé des fonctions dont le point commun est la mise en réseau efficace de personnes et d'institutions de familles diverses. Avec un intérêt constant pour l'international et toute la créativité qu'il peut nous entraîner à développer, surtout quand on fréquente l'Amérique latine. Et aussi beaucoup d'énergie déployée dans les dynamiques rurales et l'alimentation locale, en tant qu'intervenant direct mais aussi par le recul qu'impose la publication scientifique.

La diversité de mes fonctions m'a permis de goûter aux joies des projets sur financement européen de toute nature.

Je n'imagine pas travailler ailleurs que dans un métier conforme à un ensemble de valeurs liées au respect de la seule planète qui nous reste, et des sociétés qui l'habitent. Formé à l'origine en sciences dures, je me suis tourné progressivement vers les sciences humaines et une conception hétérodoxe du rôle de l'économiste. Le travail en équipe et l'animation de collectifs font partie de mes joies professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement rural

Systèmes alimentaires

Relations internationales et européennes

Formation / conférences