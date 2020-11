Jérôme MEYER

Ce profil a été crée dans le but d'élargir mon réseau professionnel pour m'aider dans ma recherche d'emploi. En effet je suis diplômé en master Génie Industriel spécialité Production Industrielle

Mon objectif serait d'évoluer à un poste d'ingénieur de production orienté amélioration continue.

Je suis une personne organisée, sérieuse et qui a fait preuve de régularité au cour des expériences et formations réalisés précédemment.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Solidworks

Outlook

Gestion de projet

Amélioration continue