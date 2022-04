Gilles MARTINET

Après vingt ans de co-direction du Lerm, j'ai repris, en 2013, la vie professionnelle en créant une SAS, nommée Aslé Conseil sur le thème de l’étude, du conseil, de l’assistance et de la réalisation de projets.

Cette entreprise est destinée à ouvrir mes activités vers des prestations intellectuelles relatives à mes compétences scientifiques et techniques, à mon expérience dans le management entrepreneurial et à mon réseau développé depuis la fin du siècle dernier

Les missions qui sont susceptibles de m'être confiées : conseil, études, ingénierie, assistance à maîtrises d'œuvre et d'ouvrage, conférences, articles



Notez mon adresse : gmartinet@asle-conseil.fr pour toutes correspondances concernant ma petite entreprise qui… bien entendu (pour ceux qui me connaissent) ne craindra pas la crise et qui essaiera d’être au service de tous, dans les domaines de compétences qui sont les s(m)iens : « vingt cinq ans de travail, de passion et d’expérience à valoriser à vos côtés »



A votre écoute pour répondre à toutes vos questions

Et au plaisir d’échanger puis de collaborer avec vous



Authentiquement



De manière connexe, je suis également animateur volontaire du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines et membre du collectif ArcheoMed depuis 2007





Mes compétences :

Conseil en management

Ingénierie matériaux et bâti

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'oeuvre

Diagnostic matériaux et bâti

Réseau

Management

Matériaux

Ingénierie technique