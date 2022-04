Manager pluridisciplinaire en France et à l’étranger. Expériences multiples de création, développement et optimisation de business. Flexible et adaptatif. 10 années d’expériences en Grande Bretagne aux USA et en Autriche après 10 années en France.



Que celà soit pour une mission de transition, une mission temporaire ou une position permanente je peux exercer dans les domaines suivants:

- management d'une équipe ou d'une entité

- élaboration et/ou mise en place d'une nouvelle stratégie (croissance ou restructuration)

- amélioration de la performance financière

- gestion des risques clients, opérationnels et financiers

- création de filiales a l'étranger et constitution d'équipes



Recommendations sur

http://www.linkedin.com/pub/francois-pineau/25/776/b14



Mes compétences :

Banque d'investissement

Leadership

Immobilier commercial

Encadrement

International

Contrôle de gestion

USA

Banque

Organisation

Finance