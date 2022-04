Francois PINEAU

Compétences : domaine des liants hydrauliques (chimie, caractérisation), formulations, rédaction de spécifications. Suivi des projets (fabrication des bétons de colis de déchets et des bétons de structure pour alvéoles et tunnels.

Rédaction :

- cahier des charges, appels d’offres, étude de prix, suivi de la fabrication en usine, tenue des plannings, synthèse des résultats.

- spécifications et de procédures industrielles (dossier de fabrication, épreuves techniques)



expertise : Développement formulation pour centre de stockage. Expertise, soutien scientifique aux décisions industrielles. Mise au point de logiciels et utilisation de la géostatistique pour l’estimation des réserves minières. Connaissance des carrières de granulats.



méthodique, esprit de synthèse, présentation des résultats.



Mes compétences :

Béton

Formulation

Géologue

Granulats

matériaux

Spécifications