Gilles MATHIEU

Manager de terrain, spécialisé dans l’encadrement et la formation, d’équipes multinational.

Metteur au point, installation d’équipements technologiques notamment dans le secteur de l’énergie.



Expériences confirmées dans les différents domaines techniques des machines spéciales chez Vincent Industrie. J'assure également l'expertise, la réception, la remise en route des installations et la formation sur site à l'international.



Mon parcours m'a permis d'affirmer mes compétences dans la recherche et développement de solutions techniques innovantes dans les secteurs industriels tel que :

L'énergie : Turbo, hydro, Photovoltaïque.

L'aéronautique : Solutions de nappage carbone disque frein (Messier Bugatti)

La Cinématique continue. (assemblage à tres haute cadence)

Le médicale : Ligne d'assemblage dialyses (Gambro)



Mes compétences :

Mise au point Mécanique de lignes automatisée

Analyse technique

Expertise

Management d'équipe

Planification

Montage

Mobilité internationale

Management