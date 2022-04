Gilles MAURIN

30 ans au service de l'armée de l'air, j'ai acquis à ce jour de multiples compétences dans la qualité ISO 9001, le contrôle de gestion, la documentation electronique, la gestion des ressources humaines et la logistique mais aussi le management et l’organisation d’événementiels.



Ayant un goût prononcé pour la communication et l informatique, je suis actuellement en recherche d'opportunités dans les domaines précités.



Je recherche un emploi pérenne, à temps plein ou temps partiel, dans le sud Vendée (Fontenay le comte ou sa région) à court terme.



Mes compétences :

Gestion de contrats

Gestion des stocks

Logistique

Amélioration continue

Contrôle de gestion

ISO 9001

Animateur qualité

Auditeur qualité

Maitrise outils bureautique et internet

Lean management