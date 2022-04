Gilles MEIGNAN

Apres 20 ans ce création et Direction d'entreprises en France et en Afrique(Noire et Maghreb), devenu Consultant en 1994:



Actions individuelles et collectives:

secteurs: automobile/aéro/plastique/bois

pays: Afrique Noire, tout le Maghreb;



Actions individuelles: exemples:

° diagnostics/ plan de remise à niveau/ d'organisation..et suivi

° recherche de partenaires/partenaires...low-cost ou financiers

° réorganisation totale d'entreprise.

°...

Actions collectives : exemples:

°création de cluster / création de technopôle..et animation.

°action collective nationale: 2010: examen de la sous-traitance mécanique en Algérie/préconisations de mise à niveau/travail sur l'environnement(centres techniques/etc...)

durée 3 mois ...mission CEE.



Mes compétences :

Animation

Mise en place de partenariats

Partenariats