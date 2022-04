Gilles MELONI

Je travaille dans le secteur de l'inclusion sociale sur des postes d'encadrement depuis 1993. Au préalable 14 années passees dans le domaine de l'enfance (MECS, Centre d'observation Justice)



Depuis 2007, j'ai accompagné 3 associations nancéiennes vers la création d'un groupement de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) mis en place en 2010. J'ai assuré la transformation de ce GCSMS en une association en 2013.



J'ai ensuite travaille à la fusion de deux associations nanceiennes : Le grand Sauvoy et Regain-54 quo ont donné naissance à l'association Arélia dontt je suis le Directeur General. Arelia gère 3 etablissements sociaux (2 CHRS de 300 places et 1 AAVA de 138 places), dispositif IAE pour 8370 postes en CDDI, chantier d'insertion restauration traditionnelle, dispositif accueil pour femmes victimes de violence (hebergement et accueil de jour), migrants et demande d'asile (CAO et HUDA), mediation familiale, accompagnement socioprofessionnel de bénéficiaires de RSA, accompagnement social lié au logement (ASLL), places d'hébergement d'urgence, logement temporaire, accompagnement spécifique des sortants de prison, groupe solidaire actif (GSA), actions culturelles etortives, acces aux droits...



180 salariés permanents et 400 salariés en insertion



Budget annuel de 16.000.000€ pour une quarantaine d'activites diverses.



Arelia gere deux fililales associatives et une entreprise d'inseriion dans la restauration dont je suis le gerant.



Arelia assure des presrations de direction dans plusieurs assicuations de Meurthe et Moselle.



