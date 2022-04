Gilles MENARD

Après différentes missions intérimaire dans l'industrie de production de Fonte puis dans l'industrie alimentaire, j'ai exercé le poste de technicien commercial dans une surface de vente Hi-Fi haut de gamme pendant 5 ans.

Entré dans la compagnie Air France en 1990 comme électricien sur table, je me suis spécialisé dans la réparation des moteurs. Après une reconversion comme mécanicien puis technicien, je suis actuellement agent de maitrise de production au banc d'essai réacteur d'Air France.

Au poste de responsable d'essai moteur, j'ai les qualifications pour les CFM56-5A,B,C les CFM56-3, les CF6-50 et les CF6-80, les GE-90 94, 112 et 115 Milles livres, GEnx. Bientôt en formation pour la qualification du GP-7200 et du Leap, j'ai participé a la réception et la mise en production du nouveau banc d'essai réacteur d'Air France ZEPHYR

http://www.youtube.com/watch?v=6S7ckO95DG0

Satisfait du poste que j'occupe, ma forte curiosité naturelle se laisserait séduire par une autre aventure.



Mes compétences :

Autodidacte

Aéronautique