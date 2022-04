Gilles MERCIER

Aménagement Parcs et Jardins, Entretien des espaces pour les entreprises et les particuliers, Entretien des arbres, Pose de clôtures et portails, Terrassements, Pose de fibre…



Sécurité :

- Assure, planifie et réalise des audits Sécurité chantiers, ateliers et véhicules

- Réalise le suivi des plans d'améliorations sécurité

- Crée la fiche remontée informations Terrain et retour expérience (visites de chantiers)

- Crée le Document Unique, le dossier ATEX, le dossier Pénibilité et suivi des actions

- Met en place les fiches pénibilité

- Suis la qualification, habilitation, formation des salariés…

- Met en place et suivre les indicateurs Sécurité

- Analyse les accidents et presqu'accidents / Faire le suivi des AT

- Rédige les plans de prévention, PPSPS et Protocoles de Sécurité

- Prends en charge la veille réglementaire et technologique

- Veiller à la réalisation des vérifications périodiques, des suivis du matériel et équipements de travail

- Développe de chantiers 5S (garder ce qui est utile, organiser, nettoyer, standardiser, impliquer et maintenir)

- Identifie les produits chimiques, réalise l’évaluation des risques chimiques (SEIRICH) et assure leurs mises à jour



Qualité :

- Analyse les réclamations clients, identification et suivi des Non-conformités internes

- En cours de mise en place de l’ISO 9001 v2015 et Qualipaysage



Environnement :

- Assure et suis la mise en place d'un tri sélectif

- Participe à la gestion de l'environnement : suivi des eaux usées, gérer la gestion de suivi des déchets



Mes compétences :

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Pénibilité

Veille réglementaire

Réglementation ICPE

Audit interne