Guillaume DEMBOWIAK

Mon travail consiste a aider les techniciens a effectuer le bon diagnostic chez les clients. Leur apporter des conseils sur la méthodologie de dépannage.



J'interviens sur des problèmes réseaux ou techniques. J'effectue des missions de formation client et expertise sur nos machines. Je forme les techniciens a la connexion réseau des MFP's.



J'effectue l installation de tout type de machines noir et couleur ainsi que le dépannage. Je suis en relation avec le support national Français et Allemand pour l' amélioration des solutions terrains. Mes tâches sont nombreuses et je suis mobile pour venir en aide à mes collègues.



Mes qualités sont ma disponibilité, ma patience, ma persévérance. Mon souhait, évoluer vers un poste d'inspecteur technique.



Mes compétences :

Je suis autonome dans la région.