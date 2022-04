Gilles Mertens accompagne depuis près de 15 ans les Directions Générales d’entreprises dans l’amélioration de leurs performances opérationnelles, en particulier commerciales (B2B et B2C).

Il débute sa carrière chez Bouygues puis chez Veolia en tant qu’ingénieur technique et rejoint en 1998 le groupe de conseil Eurogroup Consulting pour lequel il crée la Cellule Transport et participe à son développement commercial jusqu’en 2007.

Il crée alors sa propre entreprise, Be Focused, et accompagne des clients comme KparK, Adrexo ou Bridgestone dans l’expression de leur stratégie et dans l’amélioration de leur fonctionnement.

Persuadé que 50% des problèmes trouvent leur solution dans une problématique bien posée, il développe pour ses clients une méthodologie de diagnostic flash et d‘alignement stratégique innovante (Le « MASO »).



Pour poursuivre son développement, Be Focused s'associe à Péraconseil, dirigée par Roland Cauvin. Ensemble, ils créent BACANAT début 2013, avec une posture inédite dans le monde du conseil aux entreprises, celle «d’évolutionneur».



www.bacanat.fr



Mes compétences :

Workforce Management

Gestion de la relation client

Alignement stratégique

Accompagnement du changement

Diagnostic flash

Optimisation des processus métier et support

Scrum