Gilles MEYER

Ayant travaillé 33 ans au sein de la même entreprise (MT Technology), en équipe et en poste (3x8), je recherche un emploi en milieu industriel. Durant toute ma carrière, je me suis énormément investi dans mon travail pour mon entreprise.J'ai commencé comme agent d'expédition,régleur sur presse à injecter pour arriver comme chef d'équipe. Mes compétences, connues et reconnues de tous mes collègues de travail et de ma hiérarchie, m'ont permis de gravir les échelons tout au long de ma carrière;