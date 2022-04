Gilles MEYER

Compétences managériales, encadrement et coaching d'équipe commerciale.

Connaissance du business en Life Sciences, gestion de ventes complexes et de grands comptes.

Développement de nouveaux marchés, lancement produits et repositionnement de solutions existantes

Connaissance techniques en Biologie Moléculaire et suivi des nouvelles tendances



Mes compétences :

Encadrement et développement d'équipe commerciale

Lancement de nouveaux produits

Management Business en Life Sciences

Marketing opérationnel

Mise et place et suivi ,de stratégie commerciale

Gestion de projets