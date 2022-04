Gilles MEYER

Domaines de competence :

Certifié Six Sigma Black Belt et formateur Lean six sigma.

Gestion de projets, maîtrise de procédés, amélioration continue, analyses statistiques, plans d’expériences, outils de productivité et lean manufacturing.

Responsable Qualité, gestion du SMQ.

Anglais courant, Allemand



Mes compétences :

Qualité

Process

Six Sigma Black Belt

Lean Manufacturing

Extrusion

Six Sigma

Poka-yoke

Minitab

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Kanban

Kaizen

ISO 900X Standard

FMEA

Design

DMAIC