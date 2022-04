Gilles MEYNET

Entrepreneur passionné, expert et innovant dans la visualisation intelligente des données, les Big Data et les tableaux de bord d'entreprise. Je réalise aussi des mises en place technique et stratégique de communication sur internet.



Je suis fondateur d'idexen informatique de gestion, fondateur de l'association Neurhone | Connecteur d'idées, fondateur de TEDxMartigny et vice-président de la jeune chambre international du Chablais.



Datawarehouse:

- Datawarehouse/Business Intelligence

- Data Integration/ETL

- QlikView

- Business Object

- Cognos

- Reporting

- Process and database design



WEB:

- Web strategy

- Search engine optimisation and search engine advertising

- Development : .NET (C#), Python, Java.

- Web : PHP, ASP 3.0, ASP.NET, HTML, CSS



Mes compétences :

Business

Business Objects

Cms

Cognos

Datawarehouse

ERP

ETL

Informatique

Informatique décisionnelle

Intégration

Microsoft Business Intelligence

Microsoft CRM

Performance

Saas

SAP

website